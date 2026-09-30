Белозеров возглавил рейтинг игроков КХЛ, «Нефтехимик» — второй на Востоке

Фото: khl.ru

КХЛ представила обновленный рейтинг хоккеистов по итогам третьей недели регулярного чемпионата.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров. В 11 стартовых матчах сезона он набрал 13 очков (4+9) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только Николаю Голдобину из СКА (1+13).

При его составлении учитываются не только голы и передачи, но и показатель «плюс/минус», силовые приемы, эффективность в большинстве и другие параметры.

Сейчас «Нефтехимик» идет на втором месте, пропуская вперед только «Металлург».