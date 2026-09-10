Белозеров продавил трансфер Батракова в «Галатасарай» вопреки позиции Ротенберга

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Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, раскрыл детали перехода футболиста и объяснил, чья позиция стала решающей.

По его словам, сделка могла не состояться, если бы председатель совета директоров РЖД Олег Белозеров не вмешался в ситуацию.

«Если бы Олег Валентинович не принял это решение, скорее всего, мы бы не договорились. Возможно, ситуация сложилась так, чтобы клуб сам заработал. Деньги серьёзные. Борис Борисович хотел извлечь максимальную выгоду», — заявил Кузьмичев в видео на YouTube-канале Nobel.

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг-младший выступал против трансфера и настаивал на увеличении суммы.

Однако Белозеров утвердил переход Батракова в «Галатасарай» за € 25 млн, выдвинув встречное условие: турецкий клуб должен согласиться на более короткий срок рассрочки, чем изначально предложенные пять лет.