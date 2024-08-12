Белоусов заявил, что СВО - это противостояние России и Запада

Спецоперация России на Украине – это вооружённое противостояние нашей страны против коллективного Запада во главе с США. Оно было вызвано желанием американской власти и союзников Штатов остаться в доминирующей позиции в этом мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на открытии форума «Армия-2024».

Он отметил, что достичь успеха в таких современных военных конфликтах можно только при соблюдении ряда условий. Среди них: дать войскам самое современное оружие, применять новые тактические приемы ведения боя, создавать эффективную систему управления с использованием передовой технологической основы и постоянно совершенствоваться в плане подготовки военных кадров.

Министр обороны России также рассказал, что на форуме представят военную технику более тысячи российских предприятий. Среди экспонатов будут и инициативные проекты, которые уже успели доказать свою эффективность на поле боя.

В завершение Белоусов выразил надежду на то, что после форума улучшаться темпы реализации идей в области обороны, а также начнет лучше развиваться российское ОПК, расширится военно-техническое сотрудничество.