Белоусов заявил, что крепкий рубль свою роль уже сыграл

Крепкий рубль свою роль уже сыграл, а в условиях снижения доходов компаний российской экономике более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Крепкий рубль свою роль сыграл, — отметил зампред Правительства. — Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются... а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар».

За прошлую неделю курс американской валюты вырос на 5,55 рубля — до 70,20 рубля. Европейская валюта начала поднялась до 75,70 рубля (+6,60).