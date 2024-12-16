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Белоусов выступил за новые подходы к формированию госпрограммы вооружения
На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов выступил за новые подходы к формированию госпрограммы вооружения.
«Как Вы, Владимир Владимирович, отметили в своем выступлении, в первую очередь, это совершенствование всех трёх компонентов сил ядерного сдерживания», – отметил он.
В следующем году планируется продолжить перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс «Ярс».
«Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав Военно-Морского Флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский"», - рассказал Андрей Белоусов.
Также продолжится совершенствование вооружения для ведения так называемых «бесконтактных» боевых действий.
«Мы будем развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования. И помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия», – добавил Министр обороны РФ.
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