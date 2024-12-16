Белоусов: Вопрос обеспечения бойцов качественным обмундированием требует внимания

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что вопрос обеспечения бойцов качественным обмундированием требует внимания.

«В начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере – решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания», – рассказал он.

По словам Белоусова, с 2022-го года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более одного 1,4 млн комплектов полевого обмундирования. И более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. При этом остаются вопросы по качеству этой экипировки.

«В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году», – рассказал Министр обороны РФ.