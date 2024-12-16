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Белоусов: Вопрос обеспечения бойцов качественным обмундированием требует внимания
На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что вопрос обеспечения бойцов качественным обмундированием требует внимания.
«В начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере – решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания», – рассказал он.
По словам Белоусова, с 2022-го года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более одного 1,4 млн комплектов полевого обмундирования. И более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. При этом остаются вопросы по качеству этой экипировки.
«В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году», – рассказал Министр обороны РФ.
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