Белоусов: В будущем НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия

Есть вероятность, что в будущем страны НАТО могут найти оправдание любого применения ядерного оружия. Такое мнение на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия высказал замглавы российской делегации Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Дипломат указал на то, что за альянсом окончательно закрепился статус ядерного военно-политического блока — это «напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита». Сообществу договора еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, считает Белоусов.

«Актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО», — сказал спикер.

Кроме того, похожий вопрос Москва давно задает и в связи с «совместными ядерными миссиями» НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которые альянс активно вовлекает неядерных членов.

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия, — резюмировал дипломат. — Для такого вывода, кстати, есть все основания».

Белоусов также заявил: в доктринах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или интересам их союзников — анализ данного тезиса показывает, что Вашингтон зарезервировал возможность задействовать ядерное оружие в любой момент.

Дипломат также напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между Штатами и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.