Белоусов: В 2023 году Кабмин будет решать задачу роста реальной зарплаты

Правительство России обеспокоено медленным темпом восстановления роста реальной заработной платы – эту задачу будут решать в 2023 году. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«У нас очень медленно восстанавливается рост реальной заработной платы. Это, в свою очередь, является оборотной стороной низкого уровня безработицы, платой за высокую занятость является очень медленный рост реальной заработной платы», – пояснил зампред Правительства.

Он добавил, что в стране «практически свернулось потребительское кредитование», которое является мощным фактором поддержки потребительского спроса.

«Поэтому потребление – это серьезная проблема, и это задача, которую нам предстоит решать в 2023 году, но я уже говорил, что в 2023 году пик спада потребления мы прошли, теперь весь вопрос – как быстро это все будет восстанавливаться», – рассказал Белоусов.