Белоусов: России не нужна мобилизационная экономика — у страны есть все резервы

В России не нужно создавать мобилизационную экономику, поскольку у страны есть все резервы и рычаги, чтобы решить поставленные задачи. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», – цитирует первого зампреда Правительства ТАСС.

Белоусов при этом заметил, что мобилизационной экономики как таковой не существует, есть только понятие «мобилизационное общество».

«И мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – сказал вице-премьер, уточнив, что это «всегда военизированная история, это отказ от личных интересов по отношению к государственным интересам».