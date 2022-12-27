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Ру Тат
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Официальная хроника
27 декабря 2022  17:01

Белоусов: России не нужна мобилизационная экономика — у страны есть все резервы

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В России не нужно создавать мобилизационную экономику, поскольку у страны есть все резервы и рычаги, чтобы решить поставленные задачи. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. 

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», – цитирует первого зампреда Правительства ТАСС.

Белоусов при этом заметил, что мобилизационной экономики как таковой не существует, есть только понятие «мобилизационное общество».

«И мобилизационная экономика – это часть мобилизационного общества», – сказал вице-премьер, уточнив, что это «всегда военизированная история, это отказ от личных интересов по отношению к государственным интересам». 

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