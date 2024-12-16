Белоусов рассказал о создании в будущем году сети военно-экспериментальных центров

Андрей Белоусов на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны рассказал о создании в будущем году сети военно-экспериментальных центров

«Прежде всего, необходимо пересмотреть перечни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по каждой системе вооружения с учетом развития технологий», – рассказал Белоусов.

По его словам, в следующем году планируется создать сеть военно-экспериментальных центров по основным научно-технологическим направлениям.

«Такие центры должны будут осуществлять испытания и апробацию образцов в боевых условиях, тесно взаимодействуя с промышленностью. А также обеспечивать обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска», – отметил Министр обороны РФ.

Также по его мнению, необходимо наладить качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями и запустить Военную технологическую инициативу.