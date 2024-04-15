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Белоусов поручил создать единую цифровую среду в России для электрокаров
В России нужно создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал на совещании по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.
«В ближайшие 6 лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации об их работе», — цитирует Белоусова пресс-служба Кабмина.
Первый вице-премьер поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, которые должны охватить большинство регионов страны. В списке — необходимость отслеживания статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация объектов в картографических сервисах и возможность обратной связи по работе станций от других пользователей.
На сегодня в России существует 1 150 быстрых ЭЗС (практически все они введены в эксплуатацию в рамках реализуемой правительством инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и спецпрограммы субсидирования, действующей с 2022 года). Парк электрокаров достиг 40 тыс. единиц, порядка 10 тыс. из них произведены в России.
Фото: телеграм-канал Правительства РФ
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