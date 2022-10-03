Белоусов поручил разработать меры поддержки бизнеса из-за мобилизации

Правительство России на этой неделе представит первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Такие поручения дал ведомствам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам двух совещаний, которые состоялись на прошлой неделе, пишет газета «Коммерсантъ».

«Первый блок мер для урегулирований сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования — все будет запущено на этой неделе», — рассказали изданию в секретариате Белоусова.

По словам участников совещаний, Правительство хочет узнать, как мобилизация фактически воздействует на предприятия. Речь идет о возможности компаний работать, выполнять контрактные и кредитные обязательства, проблемах с логистикой и поставкой товаров и услуг, рисках невыполнения обязательств по государственным грантам и субсидиям.

Первый вице-премьер поручил ведомствам до 30 сентября проработать возможные меры поддержки бизнеса и инициативы делового сообщества. При этом вопрос отсрочки и предоставления брони на совещаниях у Белоусова на обсуждался, замечает «Ъ».

Ранее четыре бизнес-ассоциации (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата РФ) и государственная Корпорация МСП обратились к Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Представители бизнеса предложили предоставить бронь минимум 30% сотрудников при более 15 занятых и минимум 50% при меньшей численности работников, а также дать отсрочку всем учредителям, генеральным директорам, главным бухгалтерам, ИП и главам фермерских хозяйств.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.