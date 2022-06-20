Белоусов назвал оптимальный для российской экономики курс рубля

Для российской экономики является оптимальным курс рубля в 70-80 рублей за доллар. Сегодня власти страны прилагают усилия, чтобы вернуть его к этому уровню, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер России Андрей Белоусов.

Помогавший в условиях плавающего курса механизм сегодня не работает, считает Белоусов. По его словам, главный элемент этого механизма — бюджетное правило, которое, позволяло «балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах» неэмиссионным способом. Свою эффективность механизм утратил после блокировки резервов Центробанка.

Власти страны готовы рассмотреть переход к таргетированию (ценовой стабильности) рубля, а не инфляции — такие «дискуссии ведутся», добавил политик.

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70–80 рублей за доллар», — добавил он, подчеркнув, что денежно-кредитная политика «является зоной совместной ответственности» правительства и ЦБ.

Ранее Белоусов говорил, что рубль «переукреплен», с этой оценкой согласны в минэкономразвития РФ.

После начала спецоперации рубль сильно обвалился: по данным ЦБ, за доллар давали более 120 рублей, за евро — почти 133 рубля. Затем курс нацвалюты укрепился более чем в два раза: доллар упал до 57 рублей, евро — до 59 рублей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.