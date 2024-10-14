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Белоусов отметил вклад коллектива Минэкологии РТ в поддержку военных
Председатель профсоюзного комитета Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Юлия Николаева удостоена медали Министерства обороны России «За трудовую доблесть». Приказ о награждении подписал глава военного ведомства Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Высокая награда — заслуженное признание заслуг и оценка вклада всего коллектива в поддержку тех, кто сейчас защищает Отечество», — заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.
В ведомстве уточнили, что проделана огромная работа по сбору и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых территорий. Сотрудниками министерства собрано и передано около тысячи комплектов сухого душа, окопные свечи, лекарства, маскировочные сетки, газовые плиты, предметы гигиены и первой необходимости, в которых нуждаются военные на передовой.
При содействии благотворителей в феврале этого года очередная партия груза была доставлена на спецтранспорте — «УАЗике», который также передали в дар бойцам. Для помощи эвакуированным жителям Курской области в Минэкологии РТ был организован денежный сбор.
Добровольческая деятельность — неотъемлемая часть поддержки военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Каждый раз бойцы благодарят за помощь и теплые слова поддержки, отмечая, как много это значит для каждого из них.
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