Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать работу военно-врачебных комиссий

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий.

«Уже сейчас расширена организационная структура учреждений военно-врачебной экспертизы. В текущем году сформировано пять новых отделов – в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде», – рассказал Министр обороны РФ.

По его словам, необходимо усилить контроль за проведением комиссий. Обеспечить соблюдение сроков и качества принимаемых решений.