news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 16 декабря 2024 15:49

Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать работу военно-врачебных комиссий

Скопировать ссылку

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий.

«Уже сейчас расширена организационная структура учреждений военно-врачебной экспертизы. В текущем году сформировано пять новых отделов – в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде», – рассказал Министр обороны РФ.

По его словам, необходимо усилить контроль за проведением комиссий. Обеспечить соблюдение сроков и качества принимаемых решений.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100