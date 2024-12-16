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Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать работу военно-врачебных комиссий
На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что необходимо оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий.
«Уже сейчас расширена организационная структура учреждений военно-врачебной экспертизы. В текущем году сформировано пять новых отделов – в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде», – рассказал Министр обороны РФ.
По его словам, необходимо усилить контроль за проведением комиссий. Обеспечить соблюдение сроков и качества принимаемых решений.
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