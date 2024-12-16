На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов отметил, что более 48 тысяч военных стоят в очереди на квартиры и субсидии

По его словам, ключевая цель в данной области – повысить доступность постоянного жилья и обеспечить устойчивое сокращение очереди на предоставление жилищных субсидий.

«Необходимо выделить в следующем году дополнительное финансирование в размере 149 миллиардов рублей – на предоставление жилищной субсидии. При этом необходимо строго соблюдать права военнослужащих в части очередности», – рассказал Белоусов.

Он отмечает, что важно провести инвентаризацию жилищного фонда и порядок в учете жилья и создать систему мониторинга и контроля за его использованием.

Важно принять меры по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства жилищного фонда.

«В области военной ипотеки – необходимо обеспечить расширение возможности приобретения жилья с учетом компенсации удорожания его стоимости. За ближайшие три года число участников накопительно-ипотечной системы вырастет более чем в два раза – до восьмисот тысяч военнослужащих», – добавил Министр обороны РФ.