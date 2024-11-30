Белоусов отменил положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе

В России утратили силы приказы Минобороны о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Соответствующий приказ, подписанный министром обороны РФ Андреем Белоусовым, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о документах, принятых в августе и ноябре 2017 года (самом положении и об изменениях в нем). Согласно новому приказу, оба они уже потеряли свою актуальность.