Белоусов о падении ракет в Польше: Наши оппоненты просто переобулись в воздухе

Вынужденная реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на падение ракет в Польше вызывает искреннюю жалость, заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его мнению, представитель Белого дома был вынужден очень быстро поменять позицию, что выглядело «комично».

Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что вне зависимости от результатов расследования инцидента ответственность за происшествие возложено на Россию.

«Что касается событий с ракетой, которая улетела в Польшу, то мне просто искренне жаль господина Блинкена. Потому что он в этой ситуации выглядит просто комично. Вы сами наблюдали, как в течение буквально нескольких часов наши оппоненты, как у нас говорят, переобулись в воздухе. Начиная от того, что это чуть ли не начало войны и надо собирать совет НАТО и так далее, заканчивая: «да ничего не случилось, это просто случайность», – заявил Белоусов на саммите АТЭС (цитата по РИА Новости).

Ранее Белый дом выступил с заявлением, что США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. При этом СМИ сообщили со ссылкой на американскую разведку, что упавшие ракеты – это украинские С-300. Сообщалось также, что США призвали Президента Украины Владимира Зеленского осторожнее выбирать выражения после инцидента с упавшей ракетой в Польше и не обвинять Россию.