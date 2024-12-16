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СВО 16 декабря 2024 14:34

Белоусов: Нужно масштабировать производство ракетного комплекса «Орешник».

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На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Андрей Белоусов рассказ о повышении эффективности поражения противника высокоточным оружием.

По его словам, необходимо в ближайшие пять лет ввести комплексы с новыми качественными характеристиками – по точности, помехозащищенности и дальности.

«В следующем году нужно масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник». И продолжить работу над другими перспективными образцами», – отметил Белоусов.

До конца декабря планируется определиться с перечнем и объемами номенклатуры Государственной программы вооружения.

«И в начале следующего года – доложить параметры будущей ГПВ Верховному Главнокомандующему», – добавил Андрей Белоусов.

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