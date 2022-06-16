Белоусов назвал комфортный для России курс доллара

В настоящее время рубль слишком укреплен, для промышленности России более комфортен курс в 70–80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — заметил он, назвав «равновесным и комфортным» соотношение в 70-80 рублей за доллар.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Центробанк не таргетирует курс российской валюты, он складывается «таким, какой есть». Он напомнил о постепенном снижении ключевой ставки, что говорит о том, что проблема высокой инфляции отступает. Теперь перед ЦБ стоит необходимость решения вопроса «с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

С началом специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, курс рубля по отношению к евро и доллару рухнул, достигнув антирекорда — 132,9 и 120,3 рубля соответственно. После этого Центробанк ввел ряд ограничений, касающихся продаж и переводов валюты. Это наряду с решением главы государства перевести торговлю газом с недружественными странами в рубли позволило укрепить российскую валюту.