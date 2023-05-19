Белоусов на KazanForum оценил проекты резидентов Иннополиса по беспилотным системам

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов посетил стенд Иннополиса в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Он ознакомился с совместными проектами Университета Иннополис и компаний-резидентов ОЭЗ в части развития отечественных беспилотных автономных летательных систем, сообщается на сайте Правительства РТ.

Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал про развитие отрасли беспилотных авиационных систем в республике: начиная со старта разработок и производства БПЛА на ОКБ им. М. П. Симонова с 1946 году и заканчивая 2022 годом, когда Иннополис инициировал установление в городе тестового правового режима в сфере БАС для высокоавтоматизированных транспортных средств 1-й и 2-й категорий.

Шайхутдинов отметил, что Татарстан готов участвовать в федеральных проектах в сфере БАС.

«В Иннополисе есть соответствующая инфраструктура и производственные мощности, а также компетенции мирового уровня, например, уникальный Центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники, который уже разработал более 90 научно-технологических проектов на общую сумму 1,7 млрд рублей, — перечислил вице-премьер. — Также Университет Иннополис готов готовить конструкторов, технологов, разработчиков, программистов для БАС».