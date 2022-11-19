Белоусов: Мировую экономику в ближайшие годы накроет идеальный шторм

Мировая экономика в ближайшие несколько лет окажется в условиях идеального шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова, который возглавляет российскую делегацию на саммите АТЭС.

«Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.

Одним из первых негативных трендов он назвал рост протекционизма в мировой торговле и блокировку правил, связанных с ВТО, из-за чего была парализована работа органа разрешения споров. Вторым фактором стал огромный долговой навес, который должен был рассосаться после кризиса 2008-2009 годов, но этого не произошло. Из-за этого блокируется возможность применять стандартные инструменты подавления инфляции, как повышение процентных ставок или ужесточение монетарной политики.

По словам Белоусов, третий фактор связан с ростом цен. Данный процесс носит долговременный характер и начался еще в конце 2021-го. Сначала выросли цены на металлы, потом на газ, из-за всего этого сократился выпуск минеральных удобрений, они подорожали, что не могло не отразиться на зерновых рынках.

Белоусов заметил, что в глаза бросается сильный разрыв между масштабом проблем и инструментами, которые на сегодня предлагаются для их решения.

«А что предлагается — предлагается быстро прекратить спецоперацию на Украине. Это, видимо, по мнению авторов, должно вернуть цены на свои места, — сказал представитель российской делегации. — Второе — это повышение процентных ставок банками для того, чтобы сдержать инфляцию».