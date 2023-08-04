Вице-премьер РФ анонсировал новые меры поддержки для бизнеса на 2025-2030 годы

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Минэкономразвития России активно работает над новым пакетом мер поддержки малого и среднего предпринимательства, заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, перечень таких мер, предусмотренных для реализации в 2025–2030 годы, будет готов в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«[Перечень мер] будет основан на трех приоритетных направлениях — стимулировании вновь создаваемого бизнеса, продлении жизненного цикла действующих организаций и структурной поддержке», — заявил Белоусов, подводя итоги работы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

По его словам, каждый регион России разработает свою систему развития малого и среднего бизнеса по тем приоритетам, которые будут закреплены в федеральной программе.

Вице-премьер призвал активизировать работу по предоставлению грантов молодым и социальным предпринимателям и в целом не снижать темпов поддержки бизнеса. Пакет с новыми мерами представят до конца года, пообещал он.