Белорусский клуб сыграет в следующем сезоне чемпионата России по волейболу

Мужская волейбольная команда «Строитель» из Минска будет выступать в чемпионате России в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Команда «Строитель» волейбольного клуба «Минск» примет участие в открытом чемпионате России «Суперлига Пари» по волейболу среди мужских команд 2023!», – говорится в официальном заявлении.

Стоит отметить, что «Строитель» является самым титулованным клубом своей страны. Минчане побеждали в национальном первенстве семь раз. Однако, в прошлом сезоне команда стала второй, уступив золото «Шахтеру» из Солигорска.

В новом сезоне волейбольной Суперлиги выступят 16 команд. Старт чемпионата запланирован на октябрь 2022 года.