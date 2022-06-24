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Спорт
24 июня 2022  12:35
Дамир Садриев

Белорусский клуб сыграет в следующем сезоне чемпионата России по волейболу

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Мужская волейбольная команда «Строитель» из Минска будет выступать в чемпионате России в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Команда «Строитель» волейбольного клуба «Минск» примет участие в открытом чемпионате России «Суперлига Пари» по волейболу среди мужских команд 2023!», – говорится в официальном заявлении.

Стоит отметить, что «Строитель» является самым титулованным клубом своей страны. Минчане побеждали в национальном первенстве семь раз. Однако, в прошлом сезоне команда стала второй, уступив золото «Шахтеру» из Солигорска.

В новом сезоне волейбольной Суперлиги выступят 16 команд. Старт чемпионата запланирован на октябрь 2022 года.

#волейбол #суперлига
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