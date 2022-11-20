Белорусский бенефис в башкирский мороз: как прошел первый матч «Рубина» без Слуцкого

Дебютным матчем «Рубина» после отставки Леонида Слуцкого стала поездка к принципиальному сопернику в столицу Башкортостана. Первый блин не вышел комом, и казанцы победили «Уфу». Как изменился «Рубин» под руководством Юрия Уткульбаева и какова вероятность, что в ближайшем будущем специалист избавится от приставки «и. о.» – в материале «ТИ-Спорт».

После победы в Уфе «Рубин» сократил отрыв от «Алании» до одного балла Фото: rubin-kazan.ru

«Победил сильнейший, потому что мы забили два гола»

Одной из главных интриг за несколько часов до матча в Уфе являлся вопрос, состоится ли он вообще. Погода в столице Башкортостана была далеко не футбольная, а температура воздуха остановилась на метке «–10». Будь эта цифра выше еще хотя бы на 5 пунктов, то согласно рекомендациям РФС, игру можно было бы и отменить. Но матч все же состоялся, а сама встреча не принесла морального удовольствия пришедшим на нее местным зрителям ни в плане результата, ни в плане игры.

При столь тяжелой погоде на бетонном искусственном башкирском газоне комбинировать почти не приходилось, а все, на что рассчитывали обе команды, – это надежда на ошибку соперника и длинные забросы вперед. Первый случай принес результат обеим командам, второй – только «Рубину». На гол экс-рубиновца Ивана Темникова казанцы ответили двумя точными выстрелами Виталия Лисаковича.

«Понятно, что у «Уфы» были моменты, но возможно, нам где-то больше повезло» Фото: rubin-kazan.ru

«Встречались две команды с футболистами высокого уровня, получилась боевая игра. Каждый пользовался своими козырями, и они вылились в голы. Я думаю, что победил сильнейший, потому что мы забили два гола. Понятно, что у «Уфы» были моменты, но, возможно, нам где-то больше повезло», – сказал после игры новоиспеченный главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

«Все игроки, которые у нас есть в обойме, имеют шанс выйти на поле»

Еще одной интригой, уже для болельщиков «Рубина», являлись потенциальные изменения в составе и тактической схеме команды на игру. Юрий Уткульбаев долгое время работал в системе клуба, потому и местных воспитанников он наверняка знает явно лучше, чем бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий. Вполне резонно было ожидать в основе каких-либо интересных перестановок, но, судя по всему, тренерский штаб решил не изобретать велосипед и доиграть оставшиеся две встречи с уже наигранными сочетаниями.

А единственное изменение в первом матче под руководством Уткульбаева – выход в старте центрального защитника Константина Нижегородова. При Слуцком в нынешнем сезоне 20-летний футболист за «Рубин» в Первой лиге не выходил ни разу, а тут сразу же основа. Интересный ход от Уткульбаева, который в какой-то мере себя оправдал. Даже при отсутствии опытного Александра Мартыновича левоногий защитник сильно не проваливался и провел стабильный матч. В пропущенном мяче претензии стоит предъявлять Юрию Дюпину, чем кому-то из пары центрдефов. Помимо прочего, Нижегородов является лимитчиком, что развязало руки в центре поля и дало возможность выпустить впереди всех сильнейших.

«Нижегородов с небольшими помарками сыграл качественный матч» Фото: rubin-kazan.ru

«Все игроки, которые находятся у нас в обойме, имеют шанс выйти на поле. Я посчитал нужным в этой игре выпустить Нижегородова, и я считаю, что он с небольшими помарками сыграл хороший, качественный матч», – подчеркнул Уткульбаев.

Перестановка на 4-4-2 и дубль Лисаковича

Что касается нападения, то если при Слуцком «Рубин» в основном играл с одним форвардом, то Уткульбаев выпустил в старте сразу двоих. Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе вышли на острие, а команда начала матч с непривычных для себя 4-4-2, насытив фланги полузащиты и отдав мяч «Уфе». Ход сработал, несмотря на то что хозяева владели территориальным преимуществом, «Рубин» перебил соперника не только по ударам в створ, но и по голам.

«Мы знаем сильные качества Виталия, поэтому он сегодня в стартовом составе, и он подтвердил, что он обладает этими качествами и может сыграть на команду в том числе, а не только быть завершателем. Он большой объем работы выполнил, играя на нескольких позициях. Можем только сказать, что он подтвердил свой высокий уровень», – прокомментировал игру Лисаковича на послематчевой пресс-конференции Уткульбаев.

В активе Лисаковича 8 забитых мячей и второе место в списке снайперов Первой лиги Фото: rubin-kazan.ru

К слову, после невзрачного старта белорусский форвард вновь расцвел и прямо сейчас занимает второе место в списке лучших снайперов Первой лиги. В активе Виталия 8 забитых мячей, и по этому показателю он уступает лишь форварду «Балтики» Гедеону Гузине.

«Горд побывать главным тренером «Рубина»

В своем дебютном матче на посту главного тренера Уткульбаев показал себя с лучшей стороны. И дело не только в победном результате над принципиальным соперником. Во-первых, новоиспеченный наставник не стал ударяться в тему судейства из-за неназначенного пенальти в ворота «Уфы» и не стал конфликтовать, а просто принял тот факт, что арбитры в Первой лиге слабые. Ни для кого это и так не сюрприз.

А во-вторых, сказал после победного матча несколько красивых фраз, которые могли воодушевить не только футболистов, но и болельщиков.

«Я все сделаю для того, чтобы «Рубин» и дальше побеждал» Фото: rubin-kazan.ru

«Какое впечатление может быть у человека, который с 97-го года, если не ошибаюсь, еще будучи футболистом, выходил с «Рубином» из второй лиги в первую, потом работал больше десяти лет в системе клуба, воспитывал молодежь. Конечно, мне приятно, и я горд побывать главным тренером, пусть это будет один-два матча, побывать в этом качестве. И я все сделаю для того, чтобы «Рубин» и дальше побеждал», – подытожил Уткульбаев.

Сложно предсказать будущее Уткульбаева на посту главного тренера команды, взглянув лишь на один матч в его исполнении. Да и матча с «Нефтехимиком» при любом его исходе для этого будет явно маловато. Но так или иначе, «Рубин» при Уткульбаеве точно не будет таким, как прежде. И это не может не радовать.

«Уфа» (Уфа) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1, 0:1). 20 ноября 2022. Уфа. Стадион «Нефтяник». Судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург) Забитые мячи: Темников, 17 – Лисакович, 45+, 85 Состав «Рубина»: Дюпин (в) – Кабутов, Нижегородов, Грицаенко, Самошников (к) – Дзагоев (Горбунов, 78), Зотов, Попов – Муллин (Тесленко, 88), Лисакович, Фамейе Запасные: Беленов (в), Корец (в), Фаттахов, Моисеев, Косарев, Бакаев, Моторин.

Азат Кашапов

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru