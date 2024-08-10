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Белорусские ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников
По информации от президента Александра Лукашенко, системы противовоздушной обороны Белоруссии успешно перехватили и уничтожили несколько воздушных объектов, приближавшихся со стороны Украины.
Предварительно эти цели идентифицированы как ударные беспилотные летательные аппараты.
В связи с этим инцидентом, расцененным как нарушение воздушного пространства Белоруссии, войска ВВС и ПВО страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
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