Белорусская машина почти без слабых мест: удивит ли в плей-офф «Динамо» Квартальнова

Минское «Динамо» идет без поражений уже восемь матчей подряд. Последний раз «зубры» выдавали столь удачную серию игр в далеком 2021 году. Прямо сейчас коллектив Дмитрия Квартальнова выглядит командой, которой по силам ставить задачи выше, чем проход первого раунда. Почему «Динамо» может громко пошуметь в плей-офф– читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcdynamo.by

От Минска можно ожидать многого в предстоящем плей-офф

На второй год своей работы в минском «Динамо» Дмитрий Квартальнов соорудил команду на порядок сильнее, чем в первый. В прошлом сезоне «зубры» хоть и покинули плей-офф уже в первом раунде, зато сделали это с боем и достоинством. В шести матчах победу над минчанами одержало московское «Динамо». И, надо признать, что по ходу серии у подопечных Алексея Кудашова складывалось достаточно проблем в противостоянии с «зубрами». Сюжет заключительного матча в Минске (1:3) мог запросто повернуться в пользу хозяев и плавно перетечь в седьмую встречу, которая еще неизвестно бы как обернулась для москвичей.

Руководство «Динамо» минувшей весной обеспечило Квартальнову необходимый кредит доверия и не стало вмешиваться в спортивную жизнь клуба, давя на тренера сверхвысокими и амбициозными ожиданиями. Наставнику минчан дали спокойно поработать, что и вылилось в те результаты, которые белорусский клуб пожинает на заключительном этапе регулярного чемпионата в этом сезоне.

«Зубры» идут без поражений вот уже восемь матчей подряд. Причем, набрали эту серию минчане, одолев самых серьезных соперников в Западной конференции. Разгром московского «Динамо» (5:0), две победы над «Спартаком» с общей разницей – 5:1, впечатляющее выступление против ЦСКА (4:1) – успехи минчан невозможно назвать случайными. А две последние победы за два дня против СКА (2:1) и «Куньлуня» (6:3) лишь укрепили представление о силе «Динамо» в этом году. А вчера минчане обыграли (4:2) и «Ладу».

За месяц до конца регулярного чемпионата «Динамо», очевидно, вышло на свой пик. Команда отлично готова физически, у нее первое меньшинство и восьмое большинство в лиге. «Динамо» играет в приятный глазу хоккей и наглядно демонстрирует свое желание замахнуться в этом году на что-то большее, чем первый раунд плей-офф.

Квартальнов в очередной раз показал свое умение эффективно работать с молодежью

Если объяснять природу преображения минчан в этом году, то, наверное, необходимо выделить два ключевых фактора.

Первый – общий уровень состава и показываемое им качество хоккея. Понятно, что и в прошлый год у «Динамо» была отличная легионерская бригада, так как бюджет и возможности команды позволяли подписывать классных хоккеистов. Однако с приездом в Минск Дюбе, Лайла, Уэлле и Гросса «зубры» засияли по-новому. У клуба появилась мощь и надежность в обороне, разнообразилась линия атаки. Говоря о последнем, невозможно не упомянуть трансфер Вадима Шипачева. От 37-летнего форварда категорично отказались в «Ак Барсе», сославшись на его слабую физическую форму и низкую скорость.

Тем не менее, на фоне остальных звезд в «Динамо» Шипачев совершенно не затерялся. В текущем регулярном чемпионате он лучший бомбардир минчан с 46 очками. А красивые истории с побитием рекорда Сергея Мозякина и преодолением отметки в 1000 матчей подарили клубу грандиозное внимание со стороны медиа.

Удачная трансферная селекция команды и ее результаты, безусловно, присоединили к «Динамо» новые роты болельщиков. «Минск-Арена» итак отличалась высокими цифрами посещаемости, но в этом сезоне буквально каждый домашний матч «зубров» сопровождается аншлагами. И в этом тоже большая часть заслуги главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Второй фактор, позволяющий судить о прогрессе «Динамо» в этом году, это работа специалиста с молодежью. Помимо должности главного тренера в клубе, Квартальнову доверили пост наставника сборной Беларуси. «Динамо» по аналогии с «Барысом» и «Куньлунем» оказалось командой, на базе которой формировался костяк сборной.

Умение Квартальнова эффективно работать с молодыми дарованиями хорошо известно всем поклонникам КХЛ. Например, нынешняя главная звезда «Ак Барса» и лучший бомбардир клуба в сезоне – Артем Галимов – вырос из-под пера именно Квартальнова. В эту же когорту можно добавить Илью Сафонова, Дмитрия Воронкова, Николая Коваленко, которые сильно спрогрессировали в Казани под чутким надзором специалиста.

В минском «Динамо» в этом сезоне среди молодых белорусских игроков настоящими прорывами лиги стали Виталий Пинчук (23 года), Вадим Мороз (21 год). Огромный потенциал для роста наблюдается у Егора Борикова, Даниила Липского, Даниила Сотишвили, Никиты Пышкайло. Квартальнов заложил титанический фундамент для дальнейшего развития белорусского хоккея.

Что может помешать «Динамо» достичь высоких целей в плей-офф?

Восторженных разговоров о «Динамо» сейчас в избытке, и они справедливы, ведь команда обладает всем необходимым, чтобы решать высокие задачи в плей-офф. Вместе с тем, у минчан есть ахиллесова пята, которая может помешать в достижении амбициозных целей – это вратарская бригада.

«Динамо» Квартальнова пойдет в плей-офф с бригадой голкиперов Демченко – Тихомиров. Первый – реанимировал карьеру в Минске после не самых убедительных периодов в «Авангарде» и «Адмирале». Демченко всегда котировался нормальным средним вратарем но не под максимальные задачи. С момента перехода в «Динамо» у него получается выдавать потрясающие отрезки матчей, но будет ли он так же стабилен в плей-офф – вопрос открытый.

Что касается Тихомирова, то средний процент его отраженных бросков в этом сезоне – чуть менее 90%. Он пребывает в «Динамо» на правах сменщика основного вратаря, но рассматривать его как серьезную подмогу клубу в плей-офф довольно сложно, что уже показывали периоды его карьеры в «Нефтехимике» и «Динамо». Вся надежда Минска будет ложиться исключительно на плечи Демченко.

Фото на анонсе: hcdynamo.by