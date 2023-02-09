Белорусская компания заинтересовалась поставками трикотажных изделий на рынок Татарстана

Белорусская компания заинтересована в поставках трикотажных изделий на рынок Татарстана. Об этом заявила генеральный директор ОАО «Купалинка», депутат Минского областного Совета депутатов Татьяна Ярота на встрече с руководителем парламента республики Фаридом Мухаметшиным в Казани.

«Предприятие производит трикотажные изделия. Это, как правило, бельевой трикотаж. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном, потому что видим здесь серьезный потенциал. За прошлый год мы нарастили экспорт в Россию. Темп роста составил 146% к уровню 2021 года», — рассказала Ярота.

По ее словам, в России продукция белорусской компании пользуется спросом. «Еще остались воспоминания о том, что белорусская одежда — это качество. Мы сохранили все проверенные стандарты, ручаемся за продукт, который производим. И видим в этом потенциал для дальнейшего сотрудничества», — подчеркнула гендиректор компании.

Глава крестьянского хозяйства «Антей сад», депутат Минского областного Совета депутатов Виктор Чеботарь добавил, что в Татарстане хотел бы найти единомышленников для организации бизнеса по поставке семян сельскохозяйственных культур и техники. Кроме того, по его словам, с производителями он желал бы обсудить технологические подходы.

«В течение года мы уже сотрудничаем с вашим предприятием — „Бионоватикой”. Они производят биологически чистые препараты для защиты растений. Наши хозяйства на площади 850 гектаров выращивают экологически чистую продукцию. У хозяйств есть опыт использования ваших препаратов. На сегодня препараты этой фирмы благодаря работе, организованной на базе нашего хозяйства, прошли регистрацию в Беларуси. То есть мы можем найти точки соприкосновения», — отметил Чеботарь.

Председатель Стародорожского районного Совета депутатов Дмитрий Давыдов заверил, что Татарстан произвел на всю делегацию Минской области незабываемое впечатление. «Это край, где царит гармония культур, где люди разных национальностей живут одной дружной семьей, при этом добиваются высоких результатов в социально-экономическом развитии региона», — заметил он.

По мнению депутата, Татарстану и Стародорожскому району Минской области есть чему поучиться друг у друга. «Мне как представителю Стародорожского района перспективы видятся шире. Мы готовы подписать соглашение о сотрудничестве, потому что у нас есть положительный опыт в сферах образования, сельском хозяйстве, спорте», — поделился он.

В завершение мероприятия Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин пообещал, что вопросы экономического характера, которые обсуждались на встрече, будут проработаны в комитетах парламента Татарстана и переданы в Правительство республики для выработки конкретных предложений и проектов.

Делегация Минского областного Совета депутатов прибыла в Татарстан 8 февраля. Поездка была запланирована в рамках подписанного 1 июля 2022 года в Гродно соглашения о сотрудничестве Государственного Совета Татарстана с Минским областным Советом депутатов. В программе трехдневного пребывания делегации запланированы деловые переговоры и знакомство с экономическим потенциалом и агропромышленным сектором республики.