В Белоруссии появилась своя, «живая» вакцина от коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Президента республики Александра Лукашенко.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — заявил он.
Лукашенко добавил, что Белоруссия не торопится — планирует подождать, что будет с вирусом «послезавтра, когда изменится болезнь». К примеру, уже созданные в других странах вакцины могут оказаться бессильны при новых мутациях вируса.
«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — считает Президент Белоруссии.
Распоряжение о создании препарата было подписано 1 апреля 2021 года. Как сообщается в документе, вакцина будет готова в 2023 году. Разработкой занимается Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии.
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Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от Covid-19
В Белоруссии появилась своя, «живая» вакцина от коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Президента республики Александра Лукашенко.
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