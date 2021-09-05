Хет-трик звезды «Реала» Гарета Бейла принес Уэльсу победу на Белоруссией в Казани

Фото: Тимур Касимов

Сборные Белоруссии и Уэльса сыграли на Центральном стадионе в Казани отборочный матч чемпионата мира-2022 в группе Е. По регламенту УЕФА встреча на нейтральном поле прошла без зрителей.

Матч начался с минуты молчания в память о советском и белорусском футболисте и тренере Юрие Пудышеве, который скончался 29 августа в Белоруссии на 68-м году жизни.

Фото: Тимур Касимов

В качестве игрока Пудышев выступал за московское и минское «Динамо», работал тренером в БАТЭ. А в октябре 2010 года установил рекорд чемпионатов Белоруссии, выйдя на поле в возрасте 56 лет в составе брестского «Динамо» в игре против БАТЭ.

Матч в Казани начался с атак валлийцев. Уже на 5-й минуте игры капитан сборной Уэльса, игрок мадридского «Реала» Гарет Бейл открыл счет, реализовав 11-метровый – 0:1. Казалось, что белорусов, которые являлись номинальными хозяевами поля, ждет разгром, но постепенно игра выровнялась. Отчасти сборной Белоруссии помог пенальти, который был назначен в ворота Уэльса на 29-й минуте встречи. Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович с 11-ти метров был точен – 1:1.

И тут же, минутой спустя, окрыленные успехом белорусы вышли вперед. Пас все того же Лисаковича на Павла Седько и полузащитник брестского «Руха» вывел свою команду вперед – 2:1. После этого уже белорусы владели инициативой и могли уйти на перерыв с разницев в два мяча, но игрок хозяев не реализовал хороший момент.

Большую часть второго тайма сборная Белоруссии также смотрелась вполне достойно на фоне своих более звездных оппонентов и имела больше шансов, чтобы увеличить разницу в счете, нежели Уэльс сравнять счет.

Фото: Тимур Касимов

Однако сказался опыт валлийцев. Сначала Бейл отличился еще раз, снова реализовав пенальти за нарушение в штрафной белорусов на 69-й минуте игры – 2:2.

Матч катился к ничьей. Судья из Грузии Георгий Круашвили добавил 4 минуты к основному времени второго тайма и, к несчастью сборной Белоруссии, на 3-й компенсированной минуте во время опасной атаки гостей Бейл оказался в нужное время в нужном месте и снова, на этот раз с игры, уже в третий раз направил мяч в ворота хозяев – 2:3.

8 сентября сборная Белоруссии сыграет в Казани еще один отборочный матч ЧМ-2022, на этот раз с куда более звездными бельгийцами.

Белоруссия – Уэльс – 2:3 (2:1). Голы забили: Лисакович (29, пен.), Седько (30) – Бейл (5, пен., 69, пен., 90+3). Предупреждения: Черник, Быков, Кондратьев (гл. тренер) – Гантер.

Белоруссия: Черник (к), Бегунов (Шевченко, 78), Хадаркевич, Швецов, Сачивко, Золотов, Эбонг (Подстрелов, 73), Быков, Климович, Седько (Юзепчук, 73), В.Лисакович (Скавыш, 90).



Уэльс: Уорд, Гантер, Лоуренс, Мепам, Дэвис, Колуилл (Харрис, 57), Аленн, Моррелл, Джеймс, Джонсон (Уильямс, 63), Бейл (к).