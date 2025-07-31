Белоруссия передаст России освященные камни в знак памяти героев Малой Земли

В честь Дня Военно-морского флота белорусская делегация планирует вручить девять освященных камней российским ветеранам в знак памяти о подвиге героев Малой Земли. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова организаторов международного проекта «Камни Памяти».

Символические камни, освященные согласно церковным канонам и олицетворяющие скорбь белорусской матери по павшим сыновьям, будут переданы ветеранским сообществам Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Их установят в местах, связанных с героизмом защитников Малой Земли.

Организаторы уточнили, что акция стартует в Москве и станет частью нового духовно-патриотического проекта, посвященного белорусам и россиянам, участвовавшим в боях под командованием вице-адмирала Георгия Холостякова – Героя Советского Союза и уроженца Беларуси.

Первый «Камень Памяти» планируется установить на Площади Куникова в Новороссийске рядом с мемориалом «Якорь Памяти», переданным городу в 1976 году в честь морского братства Новороссийска и Москвы.

Также сообщается, что участники российского движения «Морское братство – нерушимо!» передадут белорусской стороне морские артефакты времен СССР, собранные поисковыми отрядами из Балтийского региона и Причерноморья.

Особым подарком для юных белорусских моряков станет коллекция живописи советских маринистов, переданная ветеранами морской пехоты, служившими бок о бок с белорусами в составе флота СССР.