Белоруссия и Татарстан наращивают сотрудничество в АПК

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана прошла рабочая встреча с делегацией Белоруссии. Переговоры провел первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, сообщает пресс-служба ведомства.

Белорусскую сторону возглавил председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко. В состав делегации вошли представители Минского облисполкома, Жодинского горисполкома и руководители крупных агропромышленных предприятий Белоруссии.

В ходе встречи Ленар Гарипов представил экспортные возможности республики и рассказал о потенциале агропромышленного комплекса Татарстана.

Алексей Кушнаренко, в свою очередь, отметил, что Татарстан входит в число регионов с интенсивным сельским хозяйством и занимает ведущие позиции в России. По его словам, Минская область также является одним из лидеров в Беларуси: здесь производится более четверти всей продукции растениеводства и животноводства страны. Он подчеркнул, что регион стал национальным брендом благодаря качеству и экологичности сырья.

Кушнаренко сообщил, что по итогам 2025 года поголовье крупного рогатого скота в области составило 900 тысяч, птицы – 17 млн, а объем выращенных основных видов скота и птицы превысил 500 тысяч тонн.

По итогам 2025 года товарооборот в аграрной сфере между сторонами показал сопоставимые объемы: из Белоруссии в Татарстан было импортировано продукции на 48,8 млн долларов, а экспорт из Татарстана в Белоруссию составил 50,2 млн долларов. Поставки осуществлялись в том числе в рамках национального проекта «Экспорт».

Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, расширение экспортных поставок и возможные совместные проекты в растениеводстве, животноводстве и механизации сельского хозяйства.