Белоруссия и Россия объединят усилия в сфере промышленного софта

Фото: Телеграм-канал Минсвязи Белоруссии

Министр связи и информатизации Белоруссии Кирилл Залесский и торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарёв провели встречу, в рамках которой обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в цифровой сфере. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минсвязи Белоруссии.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в области разработки промышленного программного обеспечения и его внедрения на территории Союзного государства. Особое внимание было уделено вопросам импортозамещения в IT-сфере, особенно в госсекторе.

Участники встречи также обсудили возможность организации совместных профильных мероприятий – форумов, выставок и конференций, которые помогут продвигать отечественные технологические решения на международный рынок и обмениваться опытом.

По итогам переговоров было подтверждено намерение укреплять партнерство в сфере информационно-коммуникационных технологий и развивать интеграционные проекты России и Белоруссии.