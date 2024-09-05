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Видео: Белой мечети в Казани вернули полумесяц спустя сто лет
5 сентября на минарет Белой мечети, расположенной на пересечении улицы Кызыл Татарстан и улицы Меховщиков, установили полумесяц в рамках реставрации исторического памятника, которая идет с прошлого года.
«Состоялась процедура возвращения полумесяца на свое исконное место. Не водружение, не установка, а возвращение», – заявил имам Белой мечети Фарид хазрат Салман.
Белая мечеть считается одной из первых мечетей, построенных после взятия Казани – существовавшие до нее мечети были разрушены. Тогда это место богослужения было деревянным, и только спустя полвека в 1800-е годы на ее месте построили каменную мечеть.
В 1929 году Белая мечеть была закрыта, и на ее месте открыли школу, а позднее – меховой цех. Статус памятника мечеть получила в середине прошлого века. В 2000-е мечеть была передана Духовному управлению мусульман РТ.
«Из оставшихся исторических мечетей Казани — это последняя, которая нуждалась в реставрации», – напомнил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Открытие долгожданной мечети запланировано на конец месяца Мавлид – до 3 октября.
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