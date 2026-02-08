Одним из возможных сценариев завершения конфликта на Украине является капитуляция Киева из-за истощения ресурсов страны. Об этом заявил профессор факультета политических наук Белградского университета, основатель и директор Института изучения Азии Драгана Митрович, его слова приводит «ТАСС».

Темпы боевых действий остаются медленными из-за стремления России минимизировать жертвы среди гражданского населения. Вместе с тем возможен внезапный и относительно быстрый крах Украины, которая уже исчерпала свои возможности, и последующая капитуляция. Митрович подчеркнула, что вопрос заключается в сроках, а не в том, кто одержит победу.

В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится только после достижения всех поставленных целей. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что это может произойти либо как итог СВО, либо в ходе переговоров.