news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 8 февраля 2026 20:09

Белградский эксперт заявила, что Украина может капитулировать из-за истощения ресурсов

Читайте нас в
Телеграм

Одним из возможных сценариев завершения конфликта на Украине является капитуляция Киева из-за истощения ресурсов страны. Об этом заявил профессор факультета политических наук Белградского университета, основатель и директор Института изучения Азии Драгана Митрович, его слова приводит «ТАСС».

Темпы боевых действий остаются медленными из-за стремления России минимизировать жертвы среди гражданского населения. Вместе с тем возможен внезапный и относительно быстрый крах Украины, которая уже исчерпала свои возможности, и последующая капитуляция. Митрович подчеркнула, что вопрос заключается в сроках, а не в том, кто одержит победу.

В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится только после достижения всех поставленных целей. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что это может произойти либо как итог СВО, либо в ходе переговоров.

#Украина #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

7 февраля 2026
Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

8 февраля 2026