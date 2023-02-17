Белгородский губернатор заявил об обстреле приграничного села Новая Таволжанка

Сегодня в Белгородской области в очередной раз оказалась обстреляна территория Шебекинского городского округа, граничащего с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, под обстрел попало село Новая Таволжанка: никто не пострадал, но артиллерийский огонь причинил определенные разрушения.

«Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. <…> Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении», — написал Гладков, уточнив, что оперативные службы продолжают подомовой обход.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам. Так, в Шебекинском округе 12 февраля была обстреляна Новая Таволжанка, а 11-го числа под удар попало само Шебекино, где были ранены трое мужчин.

Из-за обстрелов в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Фото: t.me/vvgladkov/.