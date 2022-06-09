Белгородский губернатор заявил об обстреле поселка Хотмыжск

Поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области сегодня подвергся обстрелу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы», — написал губернатор.

По словам Гладкова, сейчас на месте инцидента работает оперативная группа, проводится подомовой обход территории. «Постараемся завтра начать восстановительные работы», — выразил надежду руководитель области.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. В том числе 11 мая под обстрелом оказалось село Солохи Белгородской области, 15 мая обстреляли поселок Середа, 26 мая — село Журавлевка, а 27-го — село Нехотеевка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях российских Вооруженных сил, объявленную недостоверной.