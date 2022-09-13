Белгородский губернатор сообщил о двух раненых при обстреле села Шелаево

Село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадали двое местных жителей. Об этом написал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они (пострадавшие — прим. Т-и) отправлены на амбулаторное лечение домой», — уточнил губернатор.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории.

Накануне Вячеслав Гладков призвал жителей двух приграничных населенных пунктов, села Журавлевка и хутора Нехотеевка, эвакуироваться. Позднее глава области заявил об обстрелах опустевшей Журавлевки.