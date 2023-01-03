Белгородский губернатор Гладков заявил, что часовой ранил местного жителя в ногу

Житель граничащего с Украиной Борисовского района Белгородский губернатор получил огнестрельное ранение в ногу — он не остановился после соответствующего предупреждения часового. Об этом написал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу — Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь, пояснил губернатор.

«О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он (местный житель — прим. Т-и) находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», — добавил Гладков.

Кроме того, глава Белгородской области попросил жителей региона «воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах». «Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул он.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую 24 февраля 2022 года начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам. Всего с начала спецоперации на Белгородчине погибли 22 мирных жителя. Весной в регионе был введен желтый уровень террористической опасности, с тех пор он неоднократно продлевался.