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Общество 10 марта 2024 10:20

Белгородская область получит дополнительные средства на дооснащение двух медучреждений

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Правительство выделит дополнительные средства Белгородской области на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Благодаря этому в Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа и Городскую поликлинику Белгорода закупят аппарат МРТ, ангиографический комплекс, набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, лазерный аппарат для оториноларингологических операций.

Дооснащение поможет повысить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона и ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения».

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