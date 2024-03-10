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Белгородская область получит дополнительные средства на дооснащение двух медучреждений
Правительство выделит дополнительные средства Белгородской области на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
Благодаря этому в Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа и Городскую поликлинику Белгорода закупят аппарат МРТ, ангиографический комплекс, набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, лазерный аппарат для оториноларингологических операций.
Дооснащение поможет повысить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона и ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения».
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