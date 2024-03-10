Белгородская область получит дополнительные средства на дооснащение двух медучреждений

Правительство выделит дополнительные средства Белгородской области на закупку оборудования для медицинских учреждений. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Благодаря этому в Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа и Городскую поликлинику Белгорода закупят аппарат МРТ, ангиографический комплекс, набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии, лазерный аппарат для оториноларингологических операций.

Дооснащение поможет повысить доступность специализированной медицинской помощи и обследований для жителей региона и ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения».