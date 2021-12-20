Белгородская область отменяет QR-коды для посещения ТЦ

С 21 декабря в Белгородской области прекратится проверка QR-кодов о вакцинации либо перенесенном Covid-19 на входах в торговые центры. Решение связано с улучшением санитарной обстановки, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Вячеслав Гладков.

«Понедельник хотел бы начать с эпидемиологической ситуации в регионе. С завтрашнего дня не будет продлеваться необходимость предъявления QR-кодов при посещении торговых центров. Масочный режим, безусловно, нужно оставлять. Covid никуда не делся, и растет напряжение во многих странах из-за нового штамма», — отмечается в посте.

Гладков подчеркнул, что снижения заболеваемости удалось добиться именно благодаря введенным ограничениям, в настоящее время отмечается заметное снижение числа коек, занятых Covid-больными.

«У нас количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, снизилось в несколько раз число умерших», — заметил он.

За время пандемии в Белгородской области подтвердились 78 893 случая коронавирусной инфекции, скончался 1671 человек. Первым компонентом привились 80% жителей региона, таким образом, коллективный иммунитет здесь будет достигнут уже в январе.