Бельгия заморозила российские активы на рекордную сумму

Минфин Бельгии заявил, что сумма замороженных российских активов в стране составляет 58 млрд евро. Помимо этого, заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Ограничения Бельгии в целом коснулись 1789 российских компаний или физлиц, попавших под санкции.

Напомним, 25 февраля ЕС принял десятый пакет антироссийских санкций, который в числе прочего обязывает европейские банки раскрывать Еврокомиссии объем имеющихся у них на балансе блокированных российских средств. Это необходимо для так называемой «инвентаризации замороженных активов», которые в будущем ЕС планирует направить на восстановление Украины. Сейчас ведется разработка соответствующего законодательства, которое позволит предпринять такой шаг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел ограничительные меры против КАМАЗа, КВЗ и Зеленодольского завода имени Горького.