Бельгийские спецслужбы проводят расследование по факту использования ВСУ переданного королевством оружия при атаке украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил в эфире канала RTBF, передает РИА Новости.

«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты, — рассказал политик. — У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию».

Он подчеркнул, что есть четкие правила, регулирующие использование оружия, безвозмездно переданного Киеву.

«Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории, — заявил Кроо. — Мы просим украинцев прояснить ситуацию».

Он добавил, что сначала нужно установить факты, и отказался отвечать «на гипотетические вопросы».

В воскресенье местные СМИ сообщили, что МИД и Минобороны королевства «при первой возможности» обратятся к Киеву за разъяснениями из-за использования оружия бельгийского производства в Белгородской области.

В субботу The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие российский регион, использовали транспорт и оружие из Соединенных Штатов, Польши, Чехии и Бельгии.

В конце мая украинские диверсанты прорвались через границу и зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские бойцы Западного военного округа разгромили диверсантов, их остатки были отброшены на территорию Украины, где вели огонь по боевикам вплоть до их полной ликвидации. По данным Минобороны, были уничтожены более 70 террористов, 4 бронемашины и 5 пикапов. При нападении диверсантов погиб житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения.