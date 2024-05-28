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Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Бельгийские власти решили передать Украине 30 истребителей F-16 в срок до 2028 года, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб. Ее заявление прозвучало в эфире станции Bel RTL.
«Первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — уточнила министр.
Она отметила, что поставки будут происходить тогда, когда Бельгия будет получать самолеты F-35 вместо тех, что будут передаваться Украине. Так, в этом году, по данным Лябиб, первые два истребителя будут получены в этом году либо начале 2025-го.
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