Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгийские власти решили передать Украине 30 истребителей F-16 в срок до 2028 года, сообщила глава МИД королевства Аджа Лябиб. Ее заявление прозвучало в эфире станции Bel RTL.

«Первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — уточнила министр.

Она отметила, что поставки будут происходить тогда, когда Бельгия будет получать самолеты F-35 вместо тех, что будут передаваться Украине. Так, в этом году, по данным Лябиб, первые два истребителя будут получены в этом году либо начале 2025-го.