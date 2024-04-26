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Экономика 26 апреля 2024 20:38

Бельгия отказалась признавать указ Путина об обмене замороженными активами

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Бельгия отказалась содействовать обмену замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Соответствущий указ, принятый Президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году, не имеет силы в стране. Об этом, ссылаясь на бельгийский Минфин, сообщает РБК.

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что большая доля заблокированных российских активов находится в депозитарии Euroclear. Регулирующим органом для него выступает именно Министерство финансов Бельгии. Поэтому его точка зрения по этому вопросу имеет определяющее значение для последующих действий Euroclear.

#Бельгия
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