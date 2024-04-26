Бельгия отказалась признавать указ Путина об обмене замороженными активами

Бельгия отказалась содействовать обмену замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Соответствущий указ, принятый Президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году, не имеет силы в стране. Об этом, ссылаясь на бельгийский Минфин, сообщает РБК.

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что большая доля заблокированных российских активов находится в депозитарии Euroclear. Регулирующим органом для него выступает именно Министерство финансов Бельгии. Поэтому его точка зрения по этому вопросу имеет определяющее значение для последующих действий Euroclear.