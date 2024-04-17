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Бельгия и Чехия предложили ввести против России санкции «за вредоносную деятельность»
Евросоюзу стоит ввести против России новый тип санкций — «за вредоносную деятельность». С таким предложением к руководству ЕС, Еврокомиссии и Европарламента обратились премьер-министры Бельгии и Чехии, сообщает РИА Новости.
Новые ограничения могут быть связаны с якобы вмешательством Москвы в европейские институты.
«Настало время создать новый режим ограничительных мер Евросоюза, направленный на противодействие злонамеренным действиям России», — говорится в письменном заявлении.
Однако что подразумевается под «вмешательством» и «злонамеренными действиями», в письме не уточняется. Также в нем отсутствуют какие-либо доказательства этих обвинений.
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