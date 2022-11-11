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Политика
11 ноября 2022  09:55

Бельгийский сенатор призвал Европу договориться с Россией о разделе Украины

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Страны Европы больше не могут идти на поводу у разжигающих войну Соединенных Штатов, им нужно пересмотреть политику в отношении России и Украины. Об этом бельгийский сенатор Ален Детекс заявил в интервью французскому изданию Causeur.

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению», — приводит его слова РИА Новости. 

Политик подчеркнул, что дипломатическое решение на данном этапе лучше эскалации, которую поощряет Вашингтон. 

Детекс напомнил о «Панамских документах», где украинский президент упоминается как «офшорный махинатор» и сказал, что такого человека можно рассматривать только как «американскую марионетку, одержимую высокомерием» и втягивающую европейские страны в войну.

По мнению сенатора, санкции ЕС против России наносят ущерб самой Европе, а Штаты получают выгоду, поставляя европейским странам газ и вооружение.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. После этого решения санкционное давление на Россию увеличилось. Западные страны на сегодняшний день ввели уже восьмой пакет санкций.

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