Бельгийские балерины победили в конкурсе «Казан сөлгесе», поучаствовав в нем удаленно

Бельгийские балерины продемонстрировали мастерство исполнения татарских танцев и стали обладателями первой премии конкурса-фестиваля «Казан сөлгесе — Kazan towel», проходившего в столице Татарстана. Из-за трудностей с пересечением границ в этом году участие танцовщиц в этом событии было удаленным, рассказала «Татар-информу» председатель союза «Татары Бельгии» Лилия Валеева.

Обычно конкурсанты проходят заочные отборочные туры, после чего приезжают в Казань и состязаются здесь, после чего их ждет церемония награждения и выступления на местных площадках. Этнокультурный форум Kazan towel проводится по программе «Казань — музыкальный город ЮНЕСКО», он направлен на сохранение и распространение нематериального культурного наследия народов России.

«К сожалению, именно в этом году людям искусства из Европы запрещено разъезжать с культурной миссией по России. Учитывая обстоятельства <…>, жюри пошло навстречу, внимательно изучило полученные из Брюсселя материалы и сошлось во мнении присудить студии Belgium ballerinas первую премию», — заметила Лилия Валеева.

Информация о присуждении премии взволновала руководительницу студии Веерле де Шкрэйвер, так как татарский народный танец был для нее абсолютно новым материалом. Дело в том, что репертуар Belgium ballerinas включает в основном балетные композиции и современные танцы.

Впервые де Шкрэйвер познакомилась с татарскими народными танцами на праздновании Сабантуя в Брюсселе, которое организовали «Татары Бельгии». Почти год шло освоениe нового хореографического рисунка. Солисты казанского театра танца «Сәйдәш» Гузель Ахмедзянова и Евгений Никитин приезжали в Бельгию c мастер-классами и консультировали онлайн.

В итоге были созданы три разножанровые композиции, две из которых, «Чишмә» и Kazan Towel, вошли в заявочный лист конкурса, а затем стали обладателями первой премии. Мастерство и талант бельгиек впечатлили в том числе и автора и бессменного руководителя проекта «Казан сөлгесе — Kazan towel» Лиму Кустабаеву, народную артистку РФ, заслуженную деятельницу искусств Татарстана и России, отметила председатель союза «Татары Бельгии».

Фотографии предоставлены союзом «Татары Бельгии».