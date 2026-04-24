Экономика 24 апреля 2026 09:51

Экономист Беленькая допустила снижение ключевой ставки на сегодняшнем заседании ЦБ

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая заявила «Татар-информу», что Банк России на сегодняшнем заседании, вероятнее всего, продолжит снижение ключевой ставки.

«Наш базовый сценарий предполагает, что Банк России понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 14,5%. При этом регулятор может выбирать между этим шагом и более осторожным вариантом – сохранением ставки или снижением на 25 базисных пунктов», – отметила Беленькая.

По ее словам, неопределенность сохраняется из-за внешних факторов, включая влияние конфликта на Ближнем Востоке и параметры бюджетной политики.

«Неопределенность со стороны проинфляционных факторов сохраняется, но, на наш взгляд, совокупность данных в настоящий момент все же складывается в пользу снижения ключевой ставки, в противном случае возрастают риски избыточного охлаждения экономики», – считает эксперт.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке проходит сегодня. На предыдущем заседании 20 марта регулятор снизил ключевую ставку до 15% годовых.

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

