Беленицкий о взаимоотношениях со Шведом: «Мне под кольцо, сказал, давать больше не будет»

Фото: unics.ru

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о том, как поддерживает юмористическое общение с 37-летним защитником команды Алексеем Шведом.

– Есть интересный совет от Алексея, который вам бы отдельно запомнился?

– Из последнего – пожелание как можно чаще давать ему пасы на «трёшки», а мне он под кольцо, сказал, давать больше не будет, я обычно промахиваюсь. Но это шутя он, конечно. Держимся на юморе, – сказал Беленицкий «Чемпионату».

В сезоне-2025/26 Единой лиги за УНИКС Михаил Беленицкий зарабатывает в среднем 4,8 очка за игру, совершает 1,7 подбора при 0,9 передачи и 0,3 блок-шота и 1 перехвата.

Ближайшую игру в рамках регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС проведет сегодня, 15 апреля, в Санкт-Петербурге против «Зенита». Начало в 19:30 мск.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет московское ЦСКА (34 очка). УНИКС находится на втором месте с 31 очком.